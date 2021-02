Sorin Cîmpeanu: Dacă nu se întrunesc condițiile necesare din perspectiva infrastructurii sau a resursei umane, școala se va face online. Vom publica lista unităților care nu pot fi deschise (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că o școală poate fi exceptată de la încadrarea automată în scenariul în care se regăsește localitatea, atunci când unitatea de învățământ respectivă are „probleme de infrastructură sau care au probleme de resursă umană, probleme care împiedică asigurarea condițiilor necesare derulării procesului de învățământ”. Într-o situație de acest gen, cursurile se vor desfășura în sistem online, a precizat demnitarul, sâmbătă, pe B1 TV.

