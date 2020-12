Sorin Cîmpeanu, despre criticile aduse de Dacian Cioloș: Probabil că a intervenit un interes politicianist / Sunt curios cine are mai mulți ani de experiență academică națională și internațională (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, i-a îndemnat pe partenerii din coaliție să nu se exprime cu privire la alegerile PNL pentru formarea Guvernului. Demnitarul a explicat că, pentru a intra în Guvern, trebuie să renunțe la poziția de rector, de președinte CNR, de președinte al celei mai mari rețele academice internaționale și de președinte de comisie.

Ce a spus Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, despre criticile aduse de Dacian Cioloș

Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, miercuri seară, ce nemulțumire are Dacian Cioloș în ceea ce privește intrarea sa în Guvern, Sorin Cîmpeanu a declarat: „E un punct de vedere surprinzător. Nu știu ce nemulțumire poate să aibă. Când o să consider, o să am o discuție cu domnul Cioloș. Până atunci, aș vrea să vă spun în felul următor. Am acceptat să intru în Guvern. Pentru a intra în Guvern, eu trebuie să renunț la poziția de rector, de președinte CNR, de președinte al celei mai mari rețele academice internaționale și de președinte de comisie. Eu renunț la patru lucruri. Gândiți-vă de ce ar renunța cineva la patru lucruri, câștigate trei dintre ele prin propria muncă. Ar putea să renunțe pentru că are o doză de nebunie, ar putea să renunțe pentru că vrea să își treacă în CV – eu am în CV și ministru, și viceprim-ministru, și prim-ministru interimar – sau ar putea să renunțe că vrea să facă ceva pentru această țară, pentru sistemul de educație”.

Ministrul Educației a subliniat că „e o țară liberă și fiecare are dreptul la o părere”.

Referitor la faptul că Dacian Cioloș l-a acuzat că „felul în care a acționat politic și profesional în ultimii ani” sunt departe de ceea ce ar crede liderul USR-PLUS că ar trebui să fie „o referință pentru educația din România”, Sorin Cîmpeanu a afirmat: „30 de ani de experiență academică națională și internațională nu pot fi o referință... Sunt curios cine are mai mult – 30 de ani sunt”.

Întrebat dacă este vorba despre o chestiune personală între el și Dacian Cioloș, Sorin Cîmpeanu a negat: „Din câte cunosc eu, nu – dimpotrivă, a fost o apreciere personală. Probabil că a intervenit un interes politic, politic în sensul politicianist. N-are logică ce se întâmplă”.

„Ștefan Pălărie, vă confirm și eu, este o variantă foarte, foarte bună. Este un om cu competență în Educație, este un om civilizat, care atunci când afirmă ceva afirmă cu argumente. Da, dacă mergea la USR-PLUS (n.r. – ministerul), era o variantă foarte bună, dar nu mă exprim eu cu privire la opțiunile USR-PLUS, după cum ar fi bine să nu se exprime nici colegii din coaliție cu privire la alegerile PNL", a adăugat Sorin Cîmpeanu.