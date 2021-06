Sorin Cîmpeanu, despre Evaluarea Națională: În etapa a II-a, pot da examenul elevii care nu s-au prezentat astăzi și aveau condițiile îndeplinite pentru susținere. Acum au fost vreo 26 din promoțiile anterioare (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a precizat că la etapa a II-a a Evaluării Naționale, care se va desfășura între 5 și 12 iulie, vor putea participa elevii de clasa a VIII-a care nu s-au prezentat astăzi, însă care îndeplineau condițiile pentru susținere. Totodată, oficialul a precizat că printre cei 131.177 de elevi înscriși la această sesiune au fost și circa 26 din promoțiile anterioare.

„Din 147.650 de elevi înmatriculați în sistemul informatic integrat al Ministerului Educației, s-au înscris 131.177”, a declarat ministrul Educației. Referitor la cauzele pentru care nu s-au înscris circa 16.500 de elevi, el a explicat: „O parte dintre ei au situația neîncheiată, deci au corigențe. O altă parte, este vorba de 2.136 de elevi cu cerințe educaționale speciale din școlile speciale în clasa a VIII-a, plus încă 4.000 din învățământul de masă – acești elevi sunt înscriși la examenul de Evaluare Națională doar pe bază de cerere. De cele mai multe ori, nu au făcut cerere pentru a se prezenta la examen. Este o componentă. O altă componentă este dată de către cei care au decis din start să nu se înscrie la examenul de Evaluare Națională pentru că vor să urmeze un traseu într-o școală profesională. A treia parte este, într-adevăr, cea mai numeroasă, a celor corigenți”.

Întrebat dacă elevii cu situația neîncheiată se vor putea înscrie la etapa a II-a în cazul în care își încheie situația între timp, Sorin Cîmpeanu a precizat: „Nu, pot susține cei care nu s-au prezentat astăzi și aveau condițiile îndeplinite pentru susținere. Dacă din cei 16.000 care nu au fost înscriși acum există elevi care au situația încheiată, au dreptul să se înscrie, atunci și aceia se pot înscrie în etapa a II-a, care se va derula în perioada 5 - 12 iulie”.

„Anul acesta am avut din promoțiile anterioare vreo 26 de elevi înscriși la examenul de Evaluare Națională, numărul celor care se înscriu în anul următor este extrem de redus, 26 din 131.177”, a mai spus Sorin Cîmpeanu, care în aceeași conferință de presă a vorbit și despre incidentele de la examen.

