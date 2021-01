Sorin Cîmpeanu, despre examenele naționale din 2021: Am stabilit ca ele să se deruleze cu prezență fizică / Teamatica va trebui să fie adaptată la ceea ce au asimilat elevii

Examenele naționale pentru anul școlar 2020 – 2021 ar urma să se desfășoare la datele deja stabilite, însă materia pentru evalurăi va fi adaptată în funcție de cunoștințele asimilate de elevii. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu a precizat că în urma consultărilor cu reprezentanții elevilor, părinților și ai cadrelor didactice, au convenit ca evaluările să aibă loc în mod predictibil, conform datelor la care ele au fost deja stabilite. Totodată, ministerul a ținut să precizeze că vor fi necesare modificări la materia care va intra în subiectele de examen, aceasta urmând să fie adaptată.

„Am avut o consulatare maraton cu reprezentanții elevilor, reprezentanții personalului din învățământ și ai părinților. Cu toții au solicitat și împreună am agreat că vom face tot posibilul ca examenele naționale să se deruleze predictibil, la datele la care sunt planificate.

Am stabilit ca ele să se deruleze cu prezență fizică, pentru a asigura relevanța acestora. Având deja două puncte fixe este foarte posibil să fim nevoiți să cedăm într-o altă parte. Dacă nu am ceda în nicio parte ar fi un an care s-ar desfășura ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucru fals.

Putem să flexibilizăm la tematica de examen. Ea va fi stabilită, adaptată, corelată cu realitățile acestui an. Nu are sens să negăm faptul că în educație au fost pierdei. Important este să identificăm corect acele pierderi, să planificăm o tematică adecvată modului în care elevii au asimilat și nu modului în care profesorii au predat. De multe ori profesorii au predat, fără să fie vina lor, în fața unor ecrane negre, deci nu avem un feedback, un raport real a ceea ce au asimilat elevii.

Această teamatică de examen va trebui să fie adaptată, nu este simplu, dar vom face acest lucru, la ceea ce au asimilat elevii. Este important diagnosticul, să avem simulări și să știm cât au pierdut și unde au pierdut elevii, pentru a putea corela și adapta tematica de examen”, a explicat ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu, luni seara, la TVR.