Sorin Cîmpeanu, despre oferirea mărțișoarelor în școli: „Am îndemnat la maximă prudență și la respectarea tuturor regulilor” / Ce a spus despre recomandarea făcută de Vlad Voiculescu

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a subliniat că 1 martie, acest moment special în care se oferă flori și mărțișoare, nu trebuie să ducă la interacțiuni care să faciliteze transmiterea virusului, motiv pentru care a îndemnat la prudență maximă și la respectarea tuturor regulilor de protecție sanitară.

Ministrul Educației, despre oferirea mărțișoarelor în școli

„Am îndemnat la maximă prudenţă şi respectarea tuturor regulilor în aşa fel încât acest moment special, a oferi o floare sau a oferi un mărţişor, să nu se transforme într-o interacţiune care să faciliteze transmiterea virusului”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică seara, la Digi 24, potrivit News.ro.

Ministrul Educației a vorbit și despre recomandarea făcută de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, privind purtarea de mănuși în momentul oferirii mărțișorului. Sorin Cîmpeanu spune că nu are nicio competență să se pronunțe, însă nu a auzit ca astfel de solicitări să fi fost fundamentate de cineva.

„Despre purtarea mănuşilor în timp ce oferi mărţişorul, nu am nicio competenţă să mă pronunţ pentru că excede competenţelor Ministerului Educaţiei, sigur sunt de natură epidemiologică aceste solicitări, nu am auzit să fie fundamentate, dar dacă cineva le poate fundamenta, aşteptăm cu interes. Nu am auzit, nu am fost informaţi, nu am transmis în sistem o astfel de recomandare cu titlu de obligaţie sau nu”, a explicat ministrul Educaţiei.

Întrebat dacă luni pot fi oferite mărţişoare şi flori, Sorin Cîmpeanu a declarat: „Nu cred că există vreo autoritate în statul român care să îşi dorească sau care să reuşească să interzică acest lucru. Este o exagerare, iar Ministerul Educaţiei nu susţine niciun fel de exagerare”.

Sorin Cîmpeanu: Orice tip de interacțiune necesită prudență, inclusiv acest lucru

În 24 februarie, ministrul Educației a clarificat chestiunea mărțișoarelor în direct pe B1 TV, unde a explicat că mărțișorul, parte a patrimoniului cultural imaterial UNESCO, nu poate fi considerat un obiect personal, deci nu intră sub incidența interdicției prevăzute de ordinul comun privind revenirea la clase.

„De fiecare dată îndemnăm la prudență, din perspectiva oricărui tip de interacțiuni care pot facilita transmiterea virusului. Orice tip de interacțiune necesită prudență, inclusiv acest lucru. Pe de altă parte, sigur că da, obiectele personale intră sub incidența interdicției de a fi schimbate, dar a considera o floare obiect personal sau un mărțișor, care face parte din patrimoniul cultural imaterial UNESCO, deci nu poate fi încadrat nici ca obiect personal, nici ca obiect de inventar, e o exagerare, iar Ministerul Educației nu susține exagerările. Pe de altă parte, dacă cineva își închipuie că printr-o directivă a unei autorități, Ministerul Educației, sau altă directivă poate împiedica oferirea unei flori, cred că e bine să meargă la cursuri de ancorare în realitate”, a precizat Cîmpeanu, pe B1 TV.

