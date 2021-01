Sorin Cîmpeanu, despre recuperarea cursurilor pierdute: Dacă e nevoie de organizare la nivelul zilei de sâmbătă, va decide fiecare cadru didactic în funcție de volumul pierderilor

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a precizat că o eventuală recuperare în zilele de sâmbătă a cursurilor pierdute depinde de decizia cadrelor didactice.

Ministrul Educației, despre recuperarea cursurilor pierdute

„Dacă este nevoie de organizare la nivelul zilei de sâmbătă, va decide fiecare cadru didactic în funcţie de volumul pierderilor pe care îl va identifica. Nu te poţi antepronunţa. Poate este suficient să vii cu două-trei ore în fiecare zi”, a declarat Sorin Cîmpeanu, potrivit News.ro.

Ministrul Educației a vorbit și despre alocarea dedicată acțiunilor remediale.

„Ordonanţa de Urgenţă 178 are prevăzut un cuantum de 200 de lei pe lună per elev, e vorba de 500 de lei pe lună, dacă o şcoală are 1000 de elevi care sunt în situaţia în care au nevoie de acţiuni remediale - şi este un exemplu deloc departe de realitate – vor fi 500.000 de lei (...) pe care Ordonanţa spune că îi poţi duce către plata utilităţilor şi către plata salariilor pentru acţiuni remediale. Eu, ca ministru, insist la construcţia bugetului să crească costul standard per elev destinat cheltuielilor materiale, unde intră utilităţile şi să degrevăm aceste sume de cheltuielile materiale, să meargă totul către plata profesorilor către acţiuni remediale”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă se ia în calcul posibilitatea să se facă şcoală şi în vară, Sorin Cîmpeanu a răspuns că obiectivul ministerului, dar şi al sindicatelor, profesorilor, părinţilor şi studenţilor şi elevilor este ca examenele să aibă loc la datele planificate, cu prezenţă fizică.

Sorin Cîmpeanu a afirmat că peste 200.000 de elevi nu au putut participa la cursurile online, din cauze precum lipsa internetului sau a dispozitivelor necesare, context în care vor fi organizate acțiuni remediale.

„Putem să prelungim perioada pentru încheierea mediilor pe semestrul 1, să o decalăm în așa fel încât să permitem derularea acestor acțiuni remediale care sunt absolut necesare. Avem nevoie de profesionalismul fiecărui cadru didactic pentru a evalua locurile în care aceste pierderi au fost înregistrate și modul de intervenție”, a declarat ministrul Educației, pentru Europa FM.

Acesta a mai precizat că elevii ar putea fi chemați la școală chiar și sâmbăta: „Printre cele 7.203 școli nu este nici una care să spună că nu are nevoie de nici un fel de acțiune remedială. Sunt convins că fiecare profesor va trebui să se implice în aceste acțiuni remediale. Acțiunile remediale trebuie făcute peste programul specific clasei, deci este clar că trebuie să vină mai multe ore la școală. Pot însemna și ore pe parcursul zilelor de sâmbătă”.