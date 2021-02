Sorin Cîmpeanu: Discrepanțele între învățământul în urban și cel în rural sunt enorme, inadmisibile. Problema e cronică / Soluțiile propuse de ministrul Educației (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat marți, pentru B1 TV, că discrepanțele între învățământul în mediul rural și cel din mediul urban sunt uriașe și inadmisibile, dar aceasta este o problemă cronică a sistemului, una foarte veche, ce cu greu poate fi rezolvată într-o perioadă de criză ca aceasta. Cîmpeanu a mai spus că va încerca să atragă profesorii spre mediul rural cu salarii mai motivante și, de asemenea, va încerca să crească sumele alocate pe crearea de condiții în școlile de la sat și pe pregătirea profesională a cadrelor didactice. În ceea ce privește a doua categorie de cheltuieli, Cîmpeanu a spus că acestea vor fi prinse chiar în bugetul de stat pe anul acesta.

„Discrepanțele sunt enorme. Echitatea e principala problemă. Echitatea cu privire la accesul la educație e, încă, o problemă și mai importantă decât performanța.

Diferențele între urban și rural sunt inadmisibile, sunt foarte mari. Asta generează și o rată crescută de abandon școlar și o parte dintre rezultatele proaste la testările internaționale precum PISA. E un element asupra căruia eu, personal, am o priortate deosebită în a mă concentra. În același timp, e o problemă cronică ce nu a apărut anul acesta, ci trenează de foarte mult timp. Nu e tocmai ușor ca pe timp de criză să repari și prblemele cronice.

E vorba de o regândire a sistemului de plată, dacă vreți, a cadrelor didactice, astfel încât să fie motivate pentru a preda în mediul rural. E o creștere pe care am susținut-o și sunt CONVINS că va exista aceasă susținer în buget”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

