Sorin Cîmpeanu: Doar profesorii de biologie și medicii pot avea competențe să predea Educație pentru viață / Programa Educației sanitare, prezentată pe scurt de ministrul Educației (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că susține introducerea Educației pentru viață ca disciplină obligatorie, iar discipinele obligatorii sunt predate de către profesori. „Pot fi acceptați și medicii care au competență în acest domeniu”, a adăugat oficialul la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, miercuri, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.