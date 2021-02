Sorin Cîmpeanu, după publicarea proiectului de buget pe 2021: Nu am avut îngrijorări că nu va fi înţeleasă la nivelul Guvernului importanţa Educaţiei

Ministrul Educaței, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seară, în condițiile în care Guvernul a publicat proiectul legii bugetului pe 2021, că nu a avut îngrijorări legate de faptul că Executivul nu ar înțelege ”importanţa Educaţiei”. Potrivit proiectului de buget, Ministerul Educației ar urma să primească 28,5 miliarde de lei, cu 0,81% mai mult decât în 2020. Cu câteva ore înainte de publicarea proiectului de buget, Sorin Cîmpeanu reitera faptul că va demisiona dacă ministerul pe care îl conduce va primi mai mulți bani decât anul trecut.

Ce spune Sorin Cîmpeanu despre bugetul alocat Ministerului Educației în 2021

"Nu mi-am declarat nicio clipă îngrijorarea că s-ar putea întâmpla ceea ce am declarat în ziua preluării mandatului cu privire la comparaţia cu bugetul Ministerului Educaţiei pentru educaţie pe anul 2020. Am spus că dacă nu este măcar cu un leu mai mare decât execuţia pe 2020, eu nu ştiu să abordez lucrurile din educaţie. Vizavi de această afirmaţie pe care am făcut-o, încă din prima zi de preluare a mandatului, chiar la audieri în Parlament am făcut-o, nu am avut îngrijorări că nu va fi înţeleasă la nivelul Guvernului importanţa Educaţiei. (...) Anul trecut era Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi bugetul ministerului era împreună, educaţie şi cercetare. Dacă dăm la o parte partea de cercetare şi rămânem cu execuţia pe educaţie avem 28,276 miliarde lei. Dacă este aşa, este o surpriză foarte plăcută, mă aşteaptă o perioadă de muncă”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi 24.

Ministrul a spus, în acest context, că 536 de milioane de lei din bugetul Ministerului sunt prevăzuți pentru bursele elevilor.

Cîmpeanu susținea că va demisiona dacă Educația va primi în acest an mai puțini bani decât în 2020

Sorin Cîmpeanu a dat de înțeles de mai multe ori, în ultima vreme, că va pleca de la conducerea Ministerului Educației dacă acesta nu va avea alocat un buget mai mare decât cel din 2020.

„Am afirmat public, în mod repetat și deliberat, că, înțelegând constrângerile bugetare din acest an, care nu sunt specifice doar României, totuși am o așteptare clară: în valoare absolută, raportat la execuția pe 2020, bugetul Ministerului Educației în special și bugetul educației în general, să fie mai mare față de execuția bugetară pe 2020. Este un minim. Acest minim, dacă va fi asigurat, va fi același ministru la Educație. Dacă nu va fi asigurat, va fi un alt ministru la Educație, care știe să rezolve problemele fără resurse financiare”, a declarat Sorin Cîmpeanu.Au mutat tot oraşul într-o singură clădire. Acesta este blocul ce joacă rol de localitate