Sorin Cîmpeanu: E obligatoriu ca elevii să poarte măști în școli / Despre disponibilitatea profesorilor de a se vaccina: Gradul de conformare e de peste 50% în preuniversitar și 77% în universitar

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat marți, pentru B1 TV, că toți elevii vor trebui să poarte măști când revin la școală, iar cei care nu au vor primi de la unitatea de învățământ. Ministrul a mai spus că profesorii vor să se vaccineze anticoronavirus, „gradul de conformare” fiind „mare”: „peste 50% în preuniversitar și 77% în universitar”. Cîmpeanu a mai spus că aproximativ 8.000 de cadre didactice deja au primit și rapelul.

„Există 37 de milioane de măști în școli acum, doar cele achiziționate prin inspectoratele școlare județene, la care se adaugă cele cumpărate de autoritățile locale. Există peste un milion de litri de dezinfectanți în școli. Deci pot continua cu aceste elemente... Elevii vor veni cu măști, dacă nu au, școala le va asigura măști. Vom specifica asta într-un ordin de ministru care să fie simplu, ușor de înțeles și care să fie aplicabil. Dacă băncile în școlile din România, într-o proporție de 90%, sunt de doi elevi în bancă, vor putea sta doi elevi în bancă, dar cu măști obligatoriu”, a declarat Cîmpeanu, pentru B1 TV.

