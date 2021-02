Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că vaccinarea anti-COVID-19 prioritară a personalului din învăţământ ar putea începe de săptămâna viitoare, dar o decizie în acest sens urmează să fie luată luni. Până acum s-au vaccinat 42.000 de angajaţi din acest sistem, din care circa 21.000 au primit și a doua doză, deci au schema de vaccinare completă.

Sorin Cîmpeanu: Vaccinarea prioritară a personalului din învățământ ar putea începe săptămâna viitoare

„Din analiza făcută astăzi, 21 Februarie, împreună cu CNACV, rezultă ca este posibil ca vaccinarea prioritară a personalului din sistemul de învatamant să demareze chiar în această săptămână.

O decizie se va lua în cursul zilei de mâine şi va fi anunţată de CNACV. Ministerul Educației apreciază în mod deosebit eforturile făcute de către CNACV în acest sens”, a transmis ministrul Educaţiei, duminică, pe Facebook.

Ministrul Educației a mai precizat că, până acum, s-au vaccinat anti-COVID 42.000 de angajați ai sistemului de învățământ, din care 21.000 au făcut și rapelul. 128.817 s-au înregistrat în platforma de vaccinare. Cifrele nu includ medicii din învățământul superior medical.

Cum se va realiza vaccinarea prioritară a celor din sistemul de învățământ

Ministrul a explicat apoi că, pentru programare, fiecare Inspectorat Școlar Județean și fiecare universitate trebuie să transmită cât mai rapid Direcțiilor de Sănătate Publică listele cu cei care vor să se vaccineze. Vor exista centre dedicate.

„Pentru programare, va trebui ca fiecare ISJ și fiecare universitate să furnizeze cât mai rapid către DSP listele nominale cu personalul din învățământ care dorește să se vaccineze în aceste centre dedicate (grupat în funcție de vârstă, sub și peste 55 ani). Operațiunea va dura cca. o săptămâna. Locațiile centrelor locale de vaccinare prioritară a personalului din învățământ sunt deja cunoscute (spre exemplu, pentru București, se are în vedere organizarea a 22 de linii de vaccinare în complexul ROMEXPO)", a mai scris Cîmpeanu, pe Facebook.