Sorin Cîmpeanu: E sarcina noastră elaborarea noii Legi a Educației, fie republicarea celei din 2011, schimbând ce trebuie schimbat, fie o lege separată pe preuniversitar și alta pe învățământ superior (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că, după finalizarea dezbaterilor privind programul România Educată, la Minister se va lucra la proiectul noii Legi a educației. Cîmpeanu și-a manifestat speranța că parte din colegii săi vor renuța la concediul de vară, așa încât proiectul să fie gata la toamnă, în noua sesiune parlamentară. Sorin Cîmpeanu a precizat că modificările din sistem ar putea fi incluse într-o nouă lege, dar e posibil și să fie menținută Legea Educației din 2011, din care să fie eliminat tot ce e greșit și să fie aduse completări.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

