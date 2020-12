Sorin Cîmpeanu: Elevii de clasa a IX - a trebuie să intre în toamnă pe un curiculum nou. Din păcate, e foarte puțin probabil ca aceștia să aibă manuale

Sorin Cîmpeanu a declarat joi, la preluarea mandatului de ministru al Educației, că e foarte puțin probabil ca elevii care vor începe în toamnă clasa a IX-a să aibă manuale pe bănci. Acesta a precizat că planurile cadru nu sunt aprobate, deci nici curiculum nou, și nici licitația pentru manuale nu a fost declanșată.

„Principalul lucru trebuie să fie responsabilitatea, rezolvarea problemelor urgente, apoi avem probleme curente. Planurile cadru nu sunt aprobate în acest moment, ele sunt încă în dezbateri. Planurile cadru pentru liceu. Deci elevii de clasa a IX - a trebuie să intre în toamnă pe un curiculum nou, planurile cadru nu sunt aprobate, deci nu avem curiculum aprobat. Nu avem licitație pentru manuale declanșată. Din păcate, azi, la preluarea mandatului vă spun că e foarte puțin probabil ca elevii de clasa a IX - a, cu toate eforturile pe care le vom face, să aibă manuale”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.