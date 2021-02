Sorin Cîmpeanu: „Există 18% școli care au cabinete medicale. Din păcate, nu toate au și personal medical capabil să administreze testele COVID-19” (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, că testarea elevilor este recomandată deoarece e singura modalitate de a se confirma sau infirma infecția cu coronavirus. Totuși, a precizat el, testarea se face numai cu acordul părinților.

Cîmpeanu a mai spus că 18% din școli au cabinete medicale, dar nu toate au și personalul medical care să poată efectua astfel de teste. Acolo unde nu există deloc cabinete medicale, Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să fie disponibile să efectueze testările în cazul elevilor și cadrelor didactice, atunci când li se solicită.

„Testarea elevilor e recomandată pentru că e singura modalitate de a avea confirmarea infectării sau infirmarea infectării, dar ea necesită, după cum bine știți, acordul părinților. Necesită și personal medical în cabinetele școlare. Există 18% școli care au cabinete medicale, din păcate, nu toate au și personal medical capabil să administreze aceste teste”, a declarat ministrul Educației.

Întrebat cât de disponibili sunt cei de la DSP să dea un ajutor în acest demers, Cîmpeanu a răspuns: „DSP-urile, acolo unde nu există cabinete școlare, TREBUIE să aibă disponibilitatea să testeze elevii și cadrele didactice. DSU a distribuit deja peste un milion de teste în teritoriu, în fiecare județ, având ca destinație testarea elevilor și a cadrelor didactice”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.