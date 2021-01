Sorin Cîmpeanu: Guvernul și-a declarat dorința de deschidere a școlilor în sistem fizic / Vom anunța scenariul cel târziu în 1 februarie / Programul recuperărilor, convenit între profesori, elevi și părinți

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că deschiderea școlilor la data de 8 februarie este foarte importantă atât pentru revenirea la normalitate, cât și pentru recuperarea pierderilor suferite în aceaastă perioadă din cauza sistemului de predare online. În direct pe B1 TV, el a explicat că pierderile au fost mari și diferă de la o zonă, la alta, iar acțiunile remediale vor fi implementate personalizat, în sensul că este nevoie de implicarea fiecărui cadru didactic pentru un diagnostic, iar apoi, pe baza acestei analize, se va interveni cu aceste acțiuni remediale. „Nu se poate lua decizia nici de Minister, nici de Inspectorat, nici măcar de școală”, a subliniat demnitarul, explicând că „decizia se ia de către profesor, împreună cu elev, bazat pe realități”. Cât despre programul orelor de recuperare, acesta va fi stabilit de comun acord între elevi, profesori și părinți.

„Deschiderea școlilor la data de 8 februarie este foarte importantă nu numai pentru revenirea la normalitate, dar este foarte importantă pentru recuperarea pierderilor care au fost suferite pe parcursul acestei perioade din cauza sistemului de predare online, care generează pierderi structurale alături de cele conjuncturale. Nu poți să pierzi prin predare online și să repari tot prin predare online”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, joi, în direct pe B1 TV, unde a vorbit și despre procentul de cadre didactice care doresc să se vaccineze anti-COVID-19.

Întrebat cum se va recupera materia pierdută și dacă autoritățile s-au gândit la o strategie în acest sens, Sorin Cîmpeanu a explicat: „Nu numai că ne-am gândit. Lucrăm la un set integral de acțiuni remediale. Indiferent care ar fi aceste măsuri din cadrul acestui set, avem nevoie de profesori, avem nevoie de solidaritate între elevi, părinți și profesori, pentru că pierderile au fost mari, nu au fost uniforme, diferă de la o zonă, la alta, de la o școală, la alta, și mai cu seamă diferă de la un elev, altul. Ne bazăm nu pe ceea ce a predat profesorul, ci încercăm să vedem ce a asimilat elevul. Asta necesită o atenție particularizată, chiar personalizată, deci necesită implicarea fiecărui cadru didactic pentru un diagnostic, pentru ca mai apoi, pe baza acestui diagnostic, să vedem unde intervenim cu acțiuni remediale. Acțiuni remediale pentru care au fost identificate resursele financiare pentru plata cadrelor didactice, repet. Nu se poate lua decizia nici de Minister, nici de Inspectorat, nici măcar de școală. Decizia se ia de către profesor, împreună cu elev, bazat pe realități”.

„Programul, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, va fi stabilit de comun acord între profesori și elevi, bineînțeles și cu implicarea părinților. Dacă va fi nevoie de o oră, de două, de trei, fiecare profesor va ști acest lucru. Noi asigurăm resursele”, a precizat ministrul.

Întrebat când vor fi anunțat părinții care este data la care se redeschide școala, ministrul Educației a răspuns: „Nu este o noutate, întotdeauna am spus că predictibilitatea este absolut necesară, am spus că cel mai târziu cu o săptămână înainte de data planificată pentru începerea semestrului II. Sunt convins că acest lucru, după o analiză, așa cum am spus, profesionistă, integrată educație-sănătate și responsabilă, se va putea face și anunțul cu privire la scenariul în care se vor putea redeschide școlile. Guvernul României și-a declarat dorința de deschidere a școlilor în sistem fizic. Drept dovadă stă Ordonanța de Urgență nr. 2, prin care, în calitate de ministru al Educației, am propus să fie limitat dreptul de a introduce școala în sistem online dincolo de data de 8 februarie – sigur, sub rezerva evoluției epidemiologice".