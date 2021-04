Sorin Cîmpeanu, întrebat dacă vor fi testați elevii la întoarcerea în școli: Este o altă solicitare pe care Ministerul Educației a făcut-o. Testarea în școli a fost cvasi-inexistentă în semestrul II (VIDEO)

Ministerul Educației a constatat că de la începerea semestrului II, din data de 8 februarie, „testarea în școli a fost cvasi-inexistentă”, a declarat Sorin Cîmpeanu, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță, unde a explicat că o rată de utilizare a testelor antigen rapide de puțin peste 2% în mai bine de două lună „arată eșecul utilizării acestui tip de teste”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.