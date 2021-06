Sorin Cîmpeanu, întrebat unde ar trebui să se ducă banii din PNRR: Factorul principal e resursa umană. Mediul de învățare trebuie să poată atrage profesori competenți (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că banii europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alocați învățământului ar trebui să se ducă în primul rând în resursa umană, în pregătirea profesorilor. Cîmpeanu a mai spus că din toată această experiență a predării online trebuie să rămânem cu abilitățile digitale. Pe de altă parte, interacțiunea față în față elev - profesor rămâne esențială.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.