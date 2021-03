Sorin Cîmpeanu: Mâine vom avea vaccinarea anti-COVID-19 a angajatului din învățământ cu numărul 100.000 / Valeriu Gheorghiță, gata să identifice rezerve de ser dacă vor fi și alți doritori (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat miercuri seară în premieră, pe B1 TV, că joi va fi atins pragul de 100.000 de angajați în sistemul de învățământ vaccinați împotriva COVID-19. În total, spune demnitarul, până la ora actuală au primit serul 97.000 de persoane din sector, dintre care 38.000 în cele opt zile de la debutul campaniei destinate profesorilor și altor lucrători din sistem.

