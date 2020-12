Sorin Cîmpeanu: Ministerul Educației își dorește redeschiderea școlilor cât mai devreme posibil. Prioritate vor avea grădinițele, învățământul primar, clasele a VIII-a și a XII-A, școlile cu acces deficitar la tehnologie (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a precizat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că Ministerul Educației își dorește redeschiderea școlilor cât mai devreme posibil, dar o astfel de măsură va fi luată numai după discuții cu Ministerul Sănătății și în funcție de evoluția epidemiei de COVID-19, dar și de ce fac alte state.

