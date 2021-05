Sorin Cîmpeanu: Ministerul Educației își propune să doteze 10.000 de laboratoare școlare. Suma investită - 400 de milioane de euro / În multe școlile sunt probleme și cu asigurarea spațiilor necesare (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că a vizitat mai multe școli din Ilfov și a constatat că nicăieri nu sunt laboratoare de fizică, biologie și chimie cu adevărat funcționale. Cîmpeanu a spus apoi că Ministerul intenționează să doteze 10.000 de laboratoare școlare, iar suma investită ar putea fi de 400 de milioane de euro. „Din păcate, în multe din școlile pe care le-am văzut sunt probleme cu asigurarea spațiilor de învățământ. Sunt laboratoare transformate în săli de clasă”, a mai precizat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor.

