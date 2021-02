Sorin Cîmpeanu: Ministerul Educației va publica regulat lista localităților cu rata de infectare aferentă. Deschiderea școlilor s-a făcut cu un maximum posibil de prudență

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că au fost luate mai multe măsuri stricte în ceea ce privește redeschiderea școlilor, iar una dintre acestea se referă la publicarea periodică a listei localităților cu rata de infectare aferentă. Totodată, el a precizat că scenariul verde se oprește la pragul de unu la mie.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, noi precizări despre redeschiderea școlilor

„Ministerul Educaţiei a publicat astăzi şi va publica regulat lista localităţilor cu rata de infectare aferentă, provenită de la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, listă care are incluse şi focarele, iar de săptămâna viitoare şi DSP, şi CNCCI vor avea aceeaşi listă, nu vor mai avea diferenţe. Noi am venit în întâmpinarea acestei exigenţe publicând pe site-un Ministerului Educaţiei direct lista mai restrictivă din perspectiva scenariilor, pentru a nu avea treceri bruşte de la un scenariu mai permisiv de calcul la un scenariu mai exigent de calcul. Deci lista publicată de Ministerul Educaţiei este mai exigentă”, a declarat Sorin Cîmpeanu, vineri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

Ministrul Educației susține că sunt „exigențe sporite” în ceea ce privește redeschiderea școlilor în siguranță.

„Pentru alte domenii, scenariul verde merge până la o rată de infectare de 1,5 la mia de locuitori. Cu siguranţă aţi observat diferenţa, pentru şcoli, scenariul se opreşte la unu la mia de locuitori. Deci este deja un scenariu mai restrictiv gândit tocmai pentru a asigura siguranţa sanitară a elevilor atunci când sunt toate şcolile deschise. Am fi putut merge şi noi până la o rată de infectare de 1,5 deci am fi avut mai multe şcoli deschise integral . Este o măsură de precauţie pentru că deschiderea şcolilor s-a făcut cu un maximum posibil prudenţă. Sunt exigenţe sporite cu privire la deschiderea şcolilor. Şi faptul că am publicat lista mai restrictivă şi faptul că ne-am oprit la unu la mie şi nu am mers până la 1,5 la mie”, a mai adăugat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Emil Boc: Nu putem sacrifica generația de azi din punct de vedere educațional la nesfârșit

Despre revenirea elevilor la clase a vorbit și primarul municipiului Cluj-Napoca, vineri seară, pe B1 TV. Emil Boc a explicat că discuția despre redeschiderea școlilor a fost una „strategică”, în care a primat faptul că este nevoie de educație față în față, dar și că alte țări europene care au impus restricții anti-coronavirus au păstrat unitățile de învățământ deschise.

„Eu aș vrea să fac următoarea precizare. Nu trăim într-o situație normală. Trăim într-o pandemie care, repet, ne pune mari probleme tuturor în toate domeniile. A fost o discuție strategică, redeschidem sau nu școlile. Două elemente au cântărit spre redeschiderea școlilor. Unul, faptul că nu putem sacrifica generația de astăzi din punct de vedere educațional la nesfârșit, pentru că nu putem avea copii educați fără un contact direct la școală, știm bine, mai ales până la ciclul primar. Nu putem la nesfârșit să stăm într-o asemenea situație și avem nevoie de educație față în față, complementară celei digitale. Doi, și alte țări din Uniunea Europeană care au trecut și trec prin măsuri dure de restricționare a unor activități au menținut școlile deschise. Aceste două elemente au prevalat și au spus, da, deschidem școlile în 9 februarie, pe cele trei scenarii. De exemplu, noi, la Cluj, o să avem creșele, grădinițele și ciclul I-IV. Sperăm ca peste o săptămână să putem trece și la clasa a XII-a, și la a VIII-a, să vină la școală. Legea spune iarăși, dacă apar cazuri de infectare în școli, se trece automat la învățământul online, dar pornim de la premisa că avem nevoie de educație față în față”, a declarat Emil Boc, vineri seară, pe B1 TV.