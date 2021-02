Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: În raport cu constrângerile bugetare și economice specifice anului 2021, e un buget care reușește să acopere toate categoriile de cheltuieli (VIDEO)

Educația este departe de a primi o alocare bugetară echivalentă unui procent de 6% din PIB, dar în raport cu constrângerile bugetare și economice specifice anului 2021 proiectul de buget adoptat de Guvernul Cîțu reușește să acopere toate categoriile de cheltuieli, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației. În plus, spune demnitarul, „peste acest buget al educației se suprapune orice vom obține ca resursă alocată educației din Planul Național de Redresare și Reziliență”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.