Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: Nivelul de testare în școli, infim și inadmisibil. Soluția ar putea fi testele non-invazive / Ministerul Sănătății e responsabil de partea de testare (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a precizat că ultimele informații de la Ministerul Sănătății, despre care spune că e responsabil de partea de testare în școli, arată că nici acum nu a fost depășit numărul de 5.000 de teste rapide efectuate, deși au fost distribuite 1,5 milioane. Demnitarul a catalogat nivelul de testare drept „infim” și „inadmisibil”, explicând că o soluție pentru această situație îngrijorătoare ar putea fi reprezentată de testele non-ivazive, care „pot fi chiar auto-administrate”.

