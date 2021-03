Pe fondul contextului epidemiologic, elevii ar putea avea o vacanță de primăvară care ar putea dura o lună de zile, de la începutul lunii aprilie, până la începutul lunii mai, intervalul 2 aprilie - 4 mai. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației a făcut anunțul, în cadrul unei conferințe susținute marți, 23 martie.

„Am propus o serie de modificări în structura anului școlar. Modificări care au următoarele avantaje, propunând o vacanță de primăvară care să înceapă în data de 2 aprilie până în data de 4 mai, această vacanță va cuprinde perioada sărbătorilor pascale.

În acest fel perioada lunii aprilie care este cea mai critică din perspectivă epidemiologică va beneficia de o scădere a mobilității prin acordarea acestei vacanțe în tot sistemul de învățământ preuniversitar", a declarat Sorin Cîmpeanu.

În aceste condiții, data pentru susținere a examenului de BAC rămâne neschimbată, susține Cîmpeanu. Susținerea Evaluării Naționale, respectiv admiterea la liceu ar urma să se decaleze, a mai precizat oficialul guvernului.

„Examenul național de Bacalaureat se păstrează la datele planificate, se păstrează cu distanță fizică și se va derula între 28 iunie și 1 iulie, probele scrise. Singura diferență va fi că vom echivala ca și anul trecut competențele, cu excepția celor din promoțiile anterioare care vor susține competențele digitale.

În afară de păstrarea datelor pentru examenul de Bacalaureat se regăsește în păstrarea datelor pentru evaluărilor la clasa IV și a VI-a; evaluările la clasa a II-a, urmând a fi programate în cursul lunii mai.

Vom acorda importanţa cuvenită pretestărilor pentru PISA. Decalăm examenul de Evaluare Naţională, se va derula în perioada 5 iulie – 8 iulie, urmând ca admiterea în liceu să se facă după 8 iulie. Se păstrează toate datele iniţiale pentru titularizare şi definitivat", a mai transmis Cîmpeanu.

În acest an, Paștele catolic va fi pe 4 aprilie, iar Paștele ortodox pe data de 2 mai.

