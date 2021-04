Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: Vom propune săptămâna viitoare ca programul de ore remediale să aibă loc și pe întreg parcursul anului viitor. Am făcut posibilă desfășurarea acestor ore și în vacanța de primăvară (VIDEO)

Ministrul Sorin Cîmpeanu a explicat, duminică, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor, că programul de ore remediale este în curs de desfășurare pe semestrul curent, iar Ministerul Educației va propune săptămâna viitoare ca aceste ore de recuperare „să aibă loc și pe întreg parcursul anului viitor, pentru că pierderile generale sunt mari și foarte mari”.

Întrebat care este situația în acest moment în ceea ce privește recuperarea materiei pierdute, ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat: „Programul de ore remediale, programul prin care elevii, circa 250.000 de elevi deja înscriși, derulează ore de pregătire remedială, de recuperare, este în curs. Se derulează pe acest semestru, pe semestrul curent, și vom face propunerea săptămâna viitoare ca acest program de ore remediale să aibă loc și pe întreg parcursul anului viitor, pentru că pierderile generate de pandemie sunt mari și foarte mari. Mai mult decât atât, printr-un ordin de ministru, am făcut posibilă derularea acestor ore remediale chiar și pe perioada vacanței de primăvară, având în vedere faptul că orele remediale se organizează cu grupe mici, de 10-12 elevi, deci n-ar fi probleme majore din perspectiva protecției sanitare, riscul de distanțare și alte asemenea”.

