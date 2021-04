Sorin Cîmpeanu: Nici vorbă de structură pe trimestre din toamna lui 2021. Acest lucru ar putea rezulta în urma consultărilor, dacă se va dovedi a fi în interesul elevilor, cel mai devreme din toamna lui 2022 (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a amintit că învățământul preuniversitar a funcționat pe trimestre până în anul 1999. Revenirea la o astfel de structură, a explicat el duminică pe B1 TV, „face obiectul unor consultări care obligatoriu trebuie să fie inițiate de către Ministerul Educației din timp, deci nici vorbă de structură pe trimestre din toamna lui 2021”.

