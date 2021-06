Sorin Cîmpeanu: Nu are ce să caute curriculum-ul în Parlament, între politicieni. Legea educației naționale prevalează. Vom introduce disciplina obligatorie Educație pentru viață, iar unul din module va fi educația sexuală (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, susține că în orice stat civilizat programele școlare și planurile-cadru sunt elaborate de ministerul de resort, prin organismele abilitate, și de specialiști în științele educației. El a explicat că în sprijinul afirmației sale stă chiar Legea educației naționale, care precizează că în domeniul educației dispozițiile actului normativ prevalează asupra oricăror alte prevederi normative.

Într-o intervenție telefonică la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, miercuri seară, pe B1 TV, oficialul a reiterat că va fi introdusă disciplina obligatorie Educație pentru viață, iar unul dintre module va fi educația sexuală.

