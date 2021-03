Sorin Cîmpeanu: Nu e niciun scandal între Cîmpeanu și Voiculescu, dar mă tem foarte tare ca acea fâșie îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate să nu se transforme într-o falie (VIDEO)

„Mă tem foarte tare ca acea fâșie îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate să nu se transforme într-o falie”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în contextul în care încă nu s-a pus de acord cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, asupra unor aspecte ce țin de desfășurarea orelor în școală în actualul context epidemic.

„Nu e niciun scandal între Cîmpeanu și Voiculescu, absolut niciun scandal. E o discuție bazată pe argumente. Argumentele pe care le-am adus pe fiecare dintre propuneri zic că sunt pertinente atât cu privire la posibilitatea de a face ore fără mască elevii din învățământul special - că nu degeaba se numește învățământ special, se asigură distanțarea și oricum au dificultăți cu folosirea măștii - cât și cu simularea.

Deci vom promova în două zile Ordinul de ministru pentru organizarea simulărilor. Ele vor începe pe 29 martie. Deci e foarte important din punct de vedere al sistemului de educație să putem organiza aceste sinmulări pentru a putea repara în timpul scurt rămas ce putem repara, știut fiind faptul că pierderile au fost foarte mari pe parcursul a aproape un an de predare online.

Examenele naționale sunt definitorii pentru viitorul oricărui tânăr și se vor derula cu prezență fizică la datele stabilite. E foarte dificil de decis varianta optimă, drept pentru care sunt discuții bazate pe argumente. Sunt convins că vom ajunge într-un timp optim la un numitor comun. Sunt puncte de apropiere.

Mă tem foarte tare ca acea fâșie îngustă între dreptul la educație și dreptul la sănătate să nu se transforme într-o falie. Ține de noi să nu se transforme într-o falie. Dar atât timp cât discuțiile se fac cu argumente și deciziile se iau în timp util, suntem în grafic”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

