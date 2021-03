Sorin Cîmpeanu: Numărul testelor folosite în școli, incredibil de mic. Se ia în calcul la modul foarte serios achiziția de teste non-invazive, pe bază de salivă, care nu necesită personal medical (VIDEO)

În școlile din România au fost folosite mai puțin de 5.000 din cele 1,15 milioane de teste antigen livrate către Direcțiile de sănătate publică pentru a fi utilizate la testarea rapidă a elevilor și a personalului din sistemul de învățământ, iar Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, spune că numărul este „incredibil de mic”, context în care se ia în calcul „la modul foarte serios” achiziționarea unor teste non-invazive, mai exact a acelor teste pe bază de salivă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.