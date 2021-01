Sorin Cîmpeanu, noul ministru al Educației, a anunțat, joi, după consultăriile reprezentanții organizațiilor de elevi și părinți , că sindicatele din Educație au solicitat o informarea completă și corectă în școli asupra vaccinării împotriva COVID-19, fără a exista obigatitivitatea vaccinării.

"Ultima discuție a fost despre susținerea unei informări corecte și complete asupra actului de vaccinare, fără a exista obligativitatea vaccinării. Este o solicitarea venită din partea Sindicatelor din Educație", a declarat Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.