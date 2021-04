Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV: Dacă în mod unanim elevii, părinții și profesorii solicită extinderea anului școlar încă din toamna anului 2021, suntem dispuși să luăm în considerare această variantă (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că solicitarea publică privind extinderea duratei cursurilor în învățământul preuniversitar „coincide cu nevoia de recuperare a pierderilor generate de către predarea online”. Ministerul va propune extinderea perioadei începând cu septembrie 2022, însă „dacă în mod unanim elevii, părinții și profesorii solicită această extindere încă din toamna anului 2021, suntem dispuși să luăm în considerare această variantă”, a mai spus el, duminică, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.