Sorin Cîmpeanu: Pentru ca Ministerul Educaţiei să preia creşele din luna septembrie, e nevoie de buget aferent la rectificare. Vom vedea dacă suntem pregătiţi sau dacă se prorogă (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că, pentru a putea prelua creşele în sistemul educaţional din luna septembrie, aşa cum prevede Legea Educaţiei, e nevoie de bani în plus la rectificarea bugetară. Costurile estimate pentru ultimele patru luni ale acestui an sunt de 150 de milioane de lei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

