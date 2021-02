Sorin Cîmpeanu: Peste 200.000 de angajați din învățământ doresc să se vaccineze – 50.000 au făcut-o deja, iar 60.000 vor în următoarea săptămână. Se va putea organiza un centru mobil în fiecare județ

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a precizat că peste 200.000 de angajați din sistemul de învățământ și-au exprimat disponibilitatea de a se vaccina anti-COVID-19, iar 50.000 au făcut-o deja și alți 60.000 doresc să le fie administrat serul în această săptămână, context în care demnitarul s-a arătat „convins că încă din această săptămână se va putea organiza la nivelul fiecărui județ un centru de vaccinare cu echipe mobile”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.