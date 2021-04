Sorin Cîmpeanu: Pierderile în Educație, incomensurabile / Despre relația cu Voiculescu: Mă tem ca acea fâșie îngustă între dreptul la sănătate și dreptul la educație să nu se transforme într-o falie (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu (PNL), ministrul Educației, a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că e în „relații bune de dialog, bazate pe argumente” cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (USR-PLUS). Pe de altă parte, Cîmpeanu a dat de înțeles, cu un exemplu, că anumite recomandări venite de la Ministerul Sănătății nu prea au logică.

Într-o intervenție în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV, Sorin Cîmpeanu a mai susținut că pierderile în Educație generate de pandemie sunt „incomensurabile”, iar primii care vor plăti, dacă nu sunt luate măsuri, sunt copiii, apoi societatea în ansamblu.

