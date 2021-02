Sorin Cîmpeanu: Programa de BAC și cea pentru Evaluarea Națională vor fi puternic adaptate la realitățile acestui an

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat că programa pentru Bacalaureat și cea pentru Evaluarea Națională vor fi „puternic adaptate” la realitățile anului în curs, adică la schimbările generate în anul școlar de epidemia de coronavirus. Cîmpeanu a mai precizat că elevii claselor terminale vor afla luna aceasta ce materie au de pregătit pentru examen.

Sorin Cîmpeanu anunță modificarea programelor pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională

„Există solicitări din partea celei mai mari părți din societate de susținere a examenelor la datele planificate, cu prezență fizică. Dacă am păstra și exact aceeași tematică, ar fi ca și cum am spune că elevii nu au pierdut nimic.

Dacă nu am adapta tematica la evidența din acest an, ar fi o negare a evidenței. Tematica de Bacalaureat și Evaluarea Națională va fi puternic adaptată la realitățile acestui an.

Vom anunța și modul în care am adapta programa de examen. În această lună vor afla ce materie au de pregătit pentru examen. Acesta e obiectivul nostru”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu, la Pro TV.

Tematica de examen înseamnă programa, care cuprinde competențele și conținuturile pe care le au de pregătit elevii din materia claselor V-VIII pentru Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a și din clasele IX-XII, pentru Bacalaureat, explică edupedu.ro.

Majoritatea copiilor revin în școli din 8 februarie

Tot marți, președintele Klaus Iohannis a anunțat că majoritatea elevilor se vor întoarce în clase odată cu începutul celui de-al doilea semestru.

După o discuție la Palatul Cotroceni cu premierul Florin Cîţu, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi Directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, dr. Adriana Pistol, șeful statului a anunțat că au decis, în unanimitate, redeschiderea școlilor din 8 februarie.

„În localitățile în care sunt puține cazuri de COVID-19, în așa-numitul scenariu verde, toți copiii merg fizic la școală. În localitățile în care sunt ceva mai multe cazuri, așa-numitul scenariu galben, acolo copiii de grădiniță merg fizic la grădiniță, clasele I-IV merg la școală și din ciclul secundar merg doar copiii din clasa a VIII-a fizic la școală, iar din liceu merg tinerii din clasa a XII-a. În scenariul roșu, merg fizic doar copiii la grădiniță și clasele I-IV la școală, restul făcând școala online”, a explicat Klaus Iohannis.

La finele lunii trecute, ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat că elevii care vor relua cursurile cu prezență fizică în clase vor primi măști de protecție. Acesta a prezentat și scenariile în care profesorii și elevii vor putea continua cu școala online.