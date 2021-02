Sorin Cîmpeanu: Se recomandă testarea elevilor doar dacă au simptome. Formularul de consimțământ poate fi completat și anticipat, dar din proprie inițiativă / Școala are o încăpere destinată izolării temporare (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că ordinul care stabilește regulile de protecție sanitară în școli stipulează în mod clar că „se recomandă testarea numai cu acordul scris al părinților în cazul elevilor care prezintă simptome specifice”. Formularul de consimțământ, spune demnitarul, poate fi completat și în prealabil, însă doar din proprie inițiativă. Totodată, el a precizat că școala are o încăpere pentru ca un elev care prezintă simptome să fie izolat temporar „până când va fi anunțat părintele, deci părintele este cel care va fi anunțat primul”.

