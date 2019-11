Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin, membri Pro România, au anunțat luni la Parlament că vor vota guvernul Orban.

Constantin a afirmat că și alți circa 8 paroamentari ai Pro România vor susține Executivul PNL.

„Majoritatea celor din Pro România nu vor veni la vot, dar sunt câțiva care vor să-și exercite votul. Posibil 7-8 colegi care vot vota pentru învestire.

Astăzi dăm un vot care arată consecvență, am votat demiterea guvernului Dăncilă, acum votăm pentru învestirea unui nou guvern”, a spus Constantin.

„Ca membri fondatori, suntem Pro, pentru un guvern care să funcționeze”, a completat și Cîmpeanu.

„I-am explicat lui Victor Ponta care sunt argumentele noastre. (…) Cu siguranță ne vom găsi calea. Dacă vânam funcții sau alte avantaje acceptam ofertele care au venit de la PSD. (…) Riscăm să fim arătați cu degetul pentru că nu vor fi investiții, salarii”, a mai declarat Daniel Constantin.

De asemenea, el a susținut că au fost discuții cu liderii liberali, dinainte de a trece moțiunea de cenzură și a susținut că „principalele discuții nu au fost pe funcții sau alte avantaje, ci pe anumite măsuri”.

