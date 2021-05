Sorin Cîmpeanu: Sistemul de educație nu a fost pregătit pentru predarea online. După această criză sanitară, vom avea o componentă mult mai pronunțată de învățământ online (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că pierderile generate de predarea online „nu pot și nu trebuie să fie negate”. La „Talk B1” cu Irina Petraru, demnitarul a explicat că sistemul românesc de învățământ se confruntă cu probleme cronice, la care s-a adăugat și nevoia de de digitalizare a procesului educațional. „După ce vom fi încheiat această criză sanitară, fără doar și poate, vom avea o componentă mult mai pronunțată de învățământ online, care va trebui să fie aplicată acolo unde se potrivește și mă refer la formarea profesorilor și la accesul elevilor la echipamente”, a mai spus el.

Ministrul Educației, pe B1 TV. Sorin Cîmpeanu, despre pierderile generate de predarea online

Ministrul Sorin Cîmpeanu a vorbit despre situația elevilor din București, unde incidența a scăzut luni sub pragul de 1 la mie. Întrebat dacă se va pune problema reluării materiei, eventuale sub forma unor cursuri suplimentare, el a explicat: „Avem deja 250.000 de elevi în scriși în programul național de ore remediale, care vizează tocmai aceste ore de recuperare. Ministerul Educației a propus și va susține prelungirea acestui program pe toată durata anului școlar 2021-2022. Din păcate, elevii claselor terminale, finalizând ciclul de învățământ în acest an odată cu examenele naționale, nu vor mai putea beneficia de acest program de ore de recuperare. Pierderile din sistemul de educație au fost și rămân foarte mari, trebuie spus lucrul acesta. Vor fi foarte greu de recuperat, indiferent de eforturile pe care le vom face – și le vom face – pentru a susține aceste ore de recuperare. Ele nu numai că sunt mari, dar sunt și neuniform distribuite de la o zonă, la alta, de la o școală, la alta, de la o clasă, la alta, în interiorul școlii, și chiar de la un elev, la altul”.

Sorin Cîmpeanu a explicat că predarea online a generat pierderi nu numai în România, ci și în orice alt sistem de educație.

„Cauza nu este punctuală, nu este o cauză definită. Sistemul de educație nu a fost pregătit pentru predarea online, profesorii nu au fost pregătiți pentru predarea online. Au fost probleme de acces la echipamente IT, au fost probleme de conectivitate. Știți foarte bine că nici în prezent nu avem platforme dedicate pentru o evaluare-examinare relevantă. Toate aceste dificultăți au fost întâlnite în sistemul de educație din România, preuniversitar și universitar, precum și în alte sisteme de educație. Profesorii din România au încercat, fără să fi fost pregătiți, să ducă la bun sfârșit un an școlar total atipic. Ar trebui să învățăm din aceste lucruri, care au fost scoase în evidență mai mult decât oricând pe perioada crizei sanitare, și să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor cronice la care, iată, se adaugă și aceste provocări generate de nevoia de digitalizare a procesului educațional, pentru că, după ce vom fi încheiat această criză sanitară, fără doar și poate, vom avea o componentă mult mai pronunțată de învățământ online, care va trebui să fie aplicată acolo unde se potrivește și mă refer la formarea profesorilor și la accesul elevilor la echipamente”, a mai spus ministrul Educației.

Întrebat cine ar fi responsabil pentru acest eșec, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „Al nostru, al tuturor celor care s-au perindat – ne-am perindat la conducerea Ministerului Educației și nu am fost capabili să facem mai mult decât avem în acest moment”.