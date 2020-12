Sorin Cîmpeanu: Sunt peste 1 milion de tineri în categoria NEET / Învățământul profesional va fi o alternativă viabilă atunci când va fi bun pentru copiii tuturor (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a afirmat că peste 1 milion de tineri se regăsesc în așa-zisa categorie NEET – nu au loc de muncă, nu merg la școală și nu sunt angrenați în nicio altă formă de pregătire profesională. Potrivit demnitarului, câteva dintre soluțiile pentru rezolvarea problemei ar putea fi învățământul dual în parteneriat cu mediul economic sau Bacalaureatul diferențiat.

