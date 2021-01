Sorin Cîmpeanu susține că va demisiona dacă bugetul pentru Educație nu va crește: Voi lăsa în locul meu pe cineva mai priceput care știe să facă mai bine fără bani

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a precizat în cursul serii de marți, la un post TV că va demisiona în cazul în care bugetul pentru educație nu va crește. El a ținut să precizeze că va ceda locul unei persoane care să poată face tot ce șia- propus și fără bani. Programul de guvernare și cel privind împărțirea fondurilor europene prevăd o creșstere de 6% la educație, mărire pe care actualul ministru o vede absolut necesară.

În cazul în care această creștere nu se va realiza, ministerul a amenințat că va părăsi funcția.

Sorin Cîmpeanu, amenință că își dă demisia

Actualul ministru al Educației a ținut să anunțe că va demisiona, în cazul în care educația nu primește o creștere cu 6% a bugetului. El a precizat și care este mecanismul prin care sumele alocate educației ar urma să crească și cum au fost stabilite prin OUG.

„În calitate de preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, am adoptat o modificare a OUG care prevedea alocarea a 1,5 miliarde educației, din cei 30,4 miliarde, circa 3%, și am cerut să se respecte proporția de 6% la nivelul fondurilor europene care vin în următorii patru ani. S-a adoptat în unanimitate acest amendament și a fost preluat în programul de guvernare a actualei coaliții.

Din bugetul național, asumarea a fost de 6% din PIB sau 18% din buget, adică a cincea parte din bugetul țării să fie alocată educației. Obiectivul nu este deloc de neglijat. Va fi atins prin creșteri graduale, până în 2024. Am mai trăit o dată experiența asta, în 2015, când bugetul cercetării era de 0,33% din PIB, ținta asumată de România fiind de 1%, așa cum era asumat pentru educație 6%. S-a stabilit atunci că, prin creșteri graduale, vom ajunge la 1%. Din aceste creșteri, am ajuns la 0,16%. Când spun creșteri graduale pun accent pe creșteri. Adică în 2021 bugetul educației, înțelegând toate dificultățile, să fie măcar un pic mai mare decât în 2020”, a explicat Câmpeanu, la Realitatea Plus.

Totodată, actualul ministru susține că va părăsi funcția în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, menționând că va lăsa în locul său o persoană care să poată face schimbări bune fără bani investiți.

„Dacă nu vom avea o creștere în valoare absolută a bugetului, eu am spus că nu știu să fac ce mă gândesc că trebuie să fac fără buget și atunci voi lăsa în locul meu pe cineva mai priceput care știe să facă mai bine fără bani", a explicat el potrivit sursei citate mai sus.