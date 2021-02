Sorin Cîmpeanu: „Tematica de examen va fi adaptată, corelată nu atât cu ceea ce au predat profesorii, cât cu ceea ce au asimilat elevii” (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat marți, pentru B1 TV, că tematica (programa) examenelor de anul acesta va fi adaptată, date fiind condițiile speciale în care s-au desfășurat orele anul acesta din cauza epidemiei de coronavirus. Cîmpeanu a punctat că anul școlar 2020 - 2021 „a avut foarte multe pierderi, fără să fie vina elevilor”. Ministrul a mai spus că tematica examenelor va fi corelată nu neapărat cu ceea ce au predat profesorii, cât mai ales cu ce au asimilat elevii.

Întrebat de moderatorul B1 TV Silviu Mănăstire cum va fi dificultatea examenelor anul acesta, ministrul a răspuns: „După tematică adaptată la realitățile acestui an școlar. Dacă ne imaginăm că putem să păstrăm toate elementele și să negăm faptul că acest an școlar a avut foarte multe pierderi, fără să fie vina elevilor, înseamnă că negăm realitatea. Eu, din poziția asta și nici dintr-o altă poziție, n-o să neg niciodată realitatea. Deci tematica de examen va fi adaptată, corelată nu atât cu ceea ce au predat profesorii, cât cu ceea ce au asimilat elevii”.

