Sorin Cîmpeanu: Testarea zilnică a profesorilor nevaccinați nu cred că este o soluție realistă; la intervale mai mari, ar putea fi. Sunt cel puțin 5.000 de teste rapide antigen disponibile în fiecare județ astăzi (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că există profesori care au contraindicații certificate medical în ceea ce privește vaccinarea anti-COVID-19, în timp ce alții pur și simplu au îndoieli cu privire la necesitatea și importanța unui astfel de demers. În cazul lor, testarea la intervale mai mari de timp, poate săptămânal, ar putea să fie o soluție, a spus demnitarul, joi, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.