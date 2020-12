Sorin Cîmpeanu: Trebuie să ne concentrăm pe deschiderea școlilor, pe care ne-o dorim cât mai rapid va permite situația epidemiologică

Sorin Cîmpeanu a preluat, joi dimineață, șefia Ministerului Educației de la colega sa de partid, Monica Anisie. El a precizat că toată lumea își dorește redeschiderea cât mai rapidă a școlilor, dar acest lucru trebuie să se întâmple doar când evoluția epidemiei de coronavirus o va permite.

„Când problemele cronice din sistemul de educație se suprapun cu criza sanitară, problemele economice și efervescența politică, Ministerul Educației trebuie să fie în prima linie a responsabilității alături de cel al Sănătății. E cel mai mare sistem în orice țară. Trebuie să ne concentrăm pe deschiderea școlilor, pe care ne-o dorim cât mai rapid va permite situația epidemiologică. Repet ne dorim cu toții reîntoarcerea cât mai grabnică la școală: gradiniță, învățământ primar, apoi învățământ gimnazial, liceal și universitar”, a declarat Cîmpeanu.

Acesta a precizat că nu vrea să avanseze o dată a redeschiderii unităților de învățământ înainte de „o analiză profesionistă”.

