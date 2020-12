Sorin Cîmpeanu: Un Bacalaureat diferențiat e absolut necesar. Trebuie analizat cu foarte multă atenție acest proiect (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, proaspăt învestit în funcția de ministru al Educației, a declarat că susține organizarea Bacalaureatului diferențiat, care să țină cont de dorințele candidaților de dezvoltare personală și profesională. Totuși, proiectul în acest sens trebuie analizat cu extrem de mare atenție.

Cîmpeanu a mai spus că organizarea examenelor naționale reprezintă o prioritate pentru el și o chestiune de maximă urgență. Întrebat dacă ia în calcul desfășurarea online a examenelor, el a răspuns că este adeptul formulei clasice.

„Un bacalaureat diferențiat este absolut necesar. Rutele de evoluție educațională și profesională trebuie să fie diversificate, complete și deschise. Pentru a avea aceste rute, trebuie să ai un Bacalaureat diferențiat.

Bacalaureatul să fie diferențiat în funcție de specificul fiecărui candidat, de dorințel lui de dezvoltare persoanală și profesională. Va fi pe învățământul profesional, care să-ți permită, spre exemplu, accesul într-o universitate tehnică, nu într-un alt fel de universitate. Bacalaureatul clasic și vom vedea... Trebuie analizat cu foarte multă atenție acest proiect al Bacalaureatului diferențiat”, a declarat Cîmpeanu.

