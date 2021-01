Sorin Cîmpeanu: Vaccinarea profesorilor nu condiționează discuția despre deschiderea școlilor, dar e un factor important în discuție. Deschiderea lor pe 8 februarie e foarte importantă (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că vaccinarea profesorilor nu condiționează discuția despre redeschiderea școlilor, dar reprezintă un factor important în această discuție, care va pune laolaltă realitățile din domeniul educației cu cele din sectorul sanitar. „Deschiderea școlilor la data de 8 februarie este foarte importantă nu numai pentru revenirea la normalitate, dar este foarte importantă pentru recuperarea pierderilor care au fost suferite pe parcursul acestei perioade din cauza sistemului de predare online, care generează pierderi structurale alături de cele conjuncturale”, a subliniat demnitarul, joi, în direct pe B1 TV.

