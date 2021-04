Sorin Cîmpeanu: Vom avea o analiză săptămâna viitoare pentru a vedea dacă ne putem permite să asigurăm prezența fizică în școli mai mult decât după scenariile verde-galben-roșu (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a vorbit despre redeschiderea școlilor, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță. „Săptămâna viitoare, săptămâna premergătoare reluării cursurilor, așa cum s-a stabilit, vom avea o analiză pe baza situației în acel moment din perspectivă epidemiologică, pentru a vedea dacă ne putem permite să asigurăm prezența fizică în școli mai mult decât după scenariile verde-galben-roșu”, a precizat demnitarul.

