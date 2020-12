Sorin Grindeanu avertizează coaliția: „Să nu vă imaginați că dacă veți ruina economia, veți rămâne nepedepsiți!"

Sorin Grindeanu a lansat avertismente Și atacuri dure la adresa coaliției de guvernare PNL, USR PLUS, UDMR.

„Așa s-a întâmplat și cu un alt mare decident care a tăiat salariile cu 25%, iar acum partidul să nu a mai trecut pragul. Nu vă bateți joc de salariații români! Cu același domn Cîțu la Finanțe, România a fost devansată de țări precum Congo, Kenya și Trinidad Tobago, aceasta e performanța actualului prim-ministru.

Stimați colegi din această coaliție, vă avertizăm acum să nu vă bateți joc de salariații din România, să nu vă imaginați că dacă veți ruina economia, veți rămâne nepedepsiți!

Taxe zero pe salariul minim, așa cum ați promis, înseamnă taxe zero inclusiv la salariile mari și foarte mari. Asta înseamnă falimentarea bugetului de pensii și al celor asigurărilor de sănătate. Ori sunteți cei mai mincinoși și populiști dintre politicieni, ori aveți cei mai proști economiști.

USR PLUS, în vizorul lui Sorin Grindeanu: „Le spuneți că veți face un studiu ca să vedeți că ceea ce ați promis poate fi aplicat"

Spuneți că începeți studiul în 2022 și că va dura 2 ani. În 2024 se termină guvernarea stimați colegi.

Mă uit la colegii de la USR PLUS, cât de perversă trebuie să fie această coaliție a pierzătorilor, dacă cei care promiteau taxe zero, au ajuns să susțină în funcția de premier pe Florin Cîțu. Stimați colegi de la USR PLUS, începeți guvernarea cu o mare păcăleală față de votanți. Le spuneți că veți face un studiu ca să vedeți că ceea ce ați promis poate fi aplicat", a declarat Sorin Grindeanu în plenul Parlamentului.