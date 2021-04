Sorin Grindeanu: Dacă nu se poate un Guvern PSD, a doua opțiune e, citând din clasici în viaţă care se află probabil la schi acum, întoarcerea la popor - Alegerile anticipate (VIDEO)

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele social-democraților, a declarat că PSD susține ori un Guvern PSD, cu premier propus de ei, fie organizarea de alegeri anticipate. Acesta a precizat că este exclus ca ei să intre la guvernare alături de PNL.

„Susţinem două lucruri: Guvern PSD cu premier PSD, pentru că noi am câştigat alegerile, iar dacă nu se poate, citând din clasici în viaţă care se află probabil la schi acum, trebuie să ne întoarcem la popor. Poporul întotdeauna are dreptate - asta auzeam în urmă cu un an de la preşedintele Klaus Iohannis care ne spunea că Parlamentul acum un an nu mai reflectă voinţa românilor. Îl anunţăm și noi acum că Parlamentul nu mai reflectă voinţa românilor, deci a doua opţiune ar fi alegerile anticipate”, a declarat, vineri, Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că întreg procesul de organizare a alegerilor anticipate ar dura ceva timp, prin urmare la momentul scrutinului, „pandemia ar fi poate de domeniul trecutului, ar putea fi asigurate condiţiile pentru organizarea alegerilor anticipate”.

Grindeanu a mai spus că, în opinia sa, USR-PLUS „vor merge cu coada între picioare” și vor nominaliza până la urmă o altă persoană la conducerea Ministerului Sănătății.

Ideea anticipatelor a fost susținută, de altfel, și de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Îmi pare rău că îl invoc pe președinte, actualul Parlament nu mai reprezintă voința românilor, nu așa spunea? Trebuie anticipate. Hai să facem anticipate dacă nu mai respectă voința românilor. Nu s-a întâmplat niciodată în doar trei luni românii să își dea seama în ce hal au putut fi păcăliți de acești scamatori”, a declarat Ciolacu, la finele lunii trecute.

Pe 14 aprilie, social-democrații au mai transmis că este exclus să susțină un guvern minoritar.