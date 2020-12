Sorin Grindeanu: E vina întregii clase politice pentru prezența extrem de scăzută la vot

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a declarat că e vina întregii clase politice pentru prezența la vot extrem de scăzută de la alegerile parlamentare.

Grindeanu a mai precizat că social-democrații au pornit pe drumul cel bun, dat fiind că au tot crescut în preferințele electoratului în ultima vreme, iar acum sunt pe primul loc.

„Această prezență nu dă foarte multă forță oricărei majorități, la fel și în cazul legitimității. E vina clase politice că azi prezența a fost extrem de scăzută. A întregii clase politice. Dar nici situația nu e una normală: e pandemie și mulți români au preferat să stea acasă, nefiind foarte hotărâți în opțiunea lor. E vina clase politice că nu a fost suficient de convingătoare.

Noi vom continua pe acest drum. Dacă vorbim de rezultatele noastre de acum un an și jumătate, când eram la 22%, mai aveam un pic și ieșeam pe locul trei, acum suntem în postura de câștigători. Asta arată că drumul pe care am pornit e unul corect”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru Realitatea PLUS.