Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite, joi, “fără a controla criza sanitară, este o iluzie să crezi că poți salva economia sau educația”. Potrivit liderului social-democrat, guvernul PNL a eșuat din acest punct de vedere, iar PSD este, în acet moment, singurul partid care are un Program de guvernare competent, ce poate scoate România din impas.

“Așa cum știți, am coordonat echipa care a elaborat Programul de guvernare a PSD și aș vrea să vă reamintesc o concluzie a acestei echipe, și anume: fără a controla criza sanitară, este o iluzie să crezi că poți salva economia sau educația.

Aceasta este una dintre explicațiile eșecului guvernării PNL. Este o concluzie clară și dură”, a spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, PSD este singurul partid care a venit cu un program clar pentru combaterea pandemiei.

"Este un plan inter-sectorial, care este construit în jurul domeniului Sănătății, dar vorbim evident și despre economie, educație și celelalte domenii afectate", a spus Grindeanu.

